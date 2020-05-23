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Marca: «Барселона» из-за кризиса готова продать всех игроков, кроме шестерых

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Луис Суарес, Лионель Месси, Артуро Видаль и Антуан Гризманн («Барселона»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

Узнай, кто из счастливчиков в сине-гранатовом не получил черную метку.

«Барселона» определила футболистов, которых точно не продаст в следующее трансферное окно.

В этот список вошли голкипер Марк-Андре Тер Стеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг, а также нападающие Антуан Гризманн, Лионель Месси и Ансу Фати.

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Это связано с неопределенной финансовой ситуацией, из-за которой «Барселона» будет вынуждена продать нескольких игроков основного состава. В частности, менеджеры каталонского клуба выставят на продажу опытных футболистов – Ивана Ракитича, Клемана Лангле, Артуро Видаля и Нето. Для трансфера также будут доступны молодые Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваг, Хуниор Фирпо и Усман Дембеле.

Все возможные футболисты, кроме шестерых неприкасаемых, «Барса» рассматривает в качестве опции для покупки форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса и центрхава «Ювентуса» Миралема Пьянича. Об этом пишут источники газеты Marca.

  • «Барселона» после 27 туров лидирует в чемпионате Испании и опережает мадридский «Реал» на два очка.
  • Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, каталонцы готовы впервые в истории продать название стадиона «Камп Ноу» под спонсорский нейминг.

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