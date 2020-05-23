Лионель Месси («Барселона»), Тони Кроос («Реал Мадрид»)
Фото: Getty Images
Но, скорее всего, придется подождать еще пару дней.
Премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил, что чемпионат страны возобновится после паузы, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
«Вся Испания сделала то, что должна была, и теперь новые горизонты открыты для всех. Пришла пора восстановить множество повседневных активностей. С 8 июня Ла Лига вернется к проведению футбольных матчей», – заявил Санчес в обращении к нации. Его цитирует Marca.
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Глава правительства также уточнил, что туристы и нерезиденты страны смогут приехать в Испанию, начиная с 1 июля.
8 июня – дата, в которую Примере разрешат возобновить сезон. Но, вероятнее всего, матчи футбольного чемпионата проведут в один из пятничных вечеров после назначенного дня – 12 или 19 июня. Об этом официально должен объявить президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
- Чемпионат Испании приостановили 12 марта после 27 туров.
- Лидером с преимуществом в два очка остается каталонская «Барселона».
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