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В Испании официально разрешили возобновление Примеры с 8 июня

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Лионель Месси («Барселона»), Тони Кроос («Реал Мадрид»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
24 минут назад

Но, скорее всего, придется подождать еще пару дней.

Премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил, что чемпионат страны возобновится после паузы, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

«Вся Испания сделала то, что должна была, и теперь новые горизонты открыты для всех. Пришла пора восстановить множество повседневных активностей. С 8 июня Ла Лига вернется к проведению футбольных матчей», – заявил Санчес в обращении к нации. Его цитирует Marca.

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Глава правительства также уточнил, что туристы и нерезиденты страны смогут приехать в Испанию, начиная с 1 июля.

8 июня – дата, в которую Примере разрешат возобновить сезон. Но, вероятнее всего, матчи футбольного чемпионата проведут в один из пятничных вечеров после назначенного дня – 12 или 19 июня. Об этом официально должен объявить президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

  • Чемпионат Испании приостановили 12 марта после 27 туров.
  • Лидером с преимуществом в два очка остается каталонская «Барселона».

Себальос проговорился о дате возобновления АПЛ

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