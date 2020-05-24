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Месси рассказал, как в 2016-м хотел уйти из «Барсы»

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
35 минут назад

Не столько уйти из «Барсы», сколько уехать из Испании.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как думал об уходе из клуба в 2016 году – в разгар скандала о неуплате им налогов и назначении условного срока.

«Из-за того скандала я хотел уехать – не из-за желания покинуть «Барсу», а из-за желания покинуть Испанию. Я не хотел здесь оставаться, мне казалось, что со мной плохо обращаются. Но у меня не было официальных предложений, так как все знали о моем желании остаться в «Барселоне».

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Тот период был трудным для нашей семьи – было очень тяжело, но никто не знал о том, что происходит. Хорошо, что дети были маленькими и ничего не понимали», – цитирует 32-летнего Месси Mirror со ссылкой на радиостанцию RAC1.

  • В 2016-м Месси и его отец были признаны виновными в неуплате налогов на 4,1 миллиона евро.
  • Мужчины получили условный срок, который затем заменили на штраф.

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