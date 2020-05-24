Федор Смолов
Фото: Getty Images
Первый раунд переговоров уже завершен – кажется, успешно.
«Сельта» планирует продлить арендное соглашение с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым до реального окончания сезона-2019/20.
По информации Faro de Vigo, руководство клуба уже провело первый раунд переговоров с некоторыми игроками, чьи контракты рассчитаны до 30 июня: в их число входят Смолов, Рафинья, Пап Диоп, Джейсон Мурило, Лукас Оласа и Филип Брадарич. Скорее всего, соглашения будут продлены.
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- Смолов играет за «Сельту» с 30 января 2020 года, в шести матчах он забил один мяч – в ворота «Реала».
- Рестарт Ла Лиги намечен на 8 июня.
- После 27 туров «Сельта» идет на 17-м месте.
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