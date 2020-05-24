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Faro de Vigo: «Сельта» продлит аренду Смолова до фактического завершения сезона

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Федор Смолов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
минута назад

Первый раунд переговоров уже завершен – кажется, успешно.

«Сельта» планирует продлить арендное соглашение с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым до реального окончания сезона-2019/20.

По информации Faro de Vigo, руководство клуба уже провело первый раунд переговоров с некоторыми игроками, чьи контракты рассчитаны до 30 июня: в их число входят Смолов, Рафинья, Пап Диоп, Джейсон Мурило, Лукас Оласа и Филип Брадарич. Скорее всего, соглашения будут продлены.

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  • Смолов играет за «Сельту» с 30 января 2020 года, в шести матчах он забил один мяч – в ворота «Реала».
  • Рестарт Ла Лиги намечен на 8 июня.
  • После 27 туров «Сельта» идет на 17-м месте.

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