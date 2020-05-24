Сетьен не хочет, чтобы уходящий футболист тренировался с основой.

«Барселона» отправила полузащитника Артура Мело тренироваться с дублем.

«Сине-гранатовые» уверены в скором закрытии сделки по обмену игрока на Миралема Пьянича из «Ювентуса». По информации Tuttosport, Кике Сетьен дал добро на то, чтобы отпустить игрока в Италию.

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В текущем сезоне Ла Лиги Артур провел 16 матчей и забил три мяча.

У Пьянича в текущей кампании 22 матча и три гола.

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