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Tuttosport: «Барселона» отправила Артура в дубль – клуб уверен в обмене на Пьянича

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Артур Мело

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 18 минут

Сетьен не хочет, чтобы уходящий футболист тренировался с основой.

«Барселона» отправила полузащитника Артура Мело тренироваться с дублем.

«Сине-гранатовые» уверены в скором закрытии сделки по обмену игрока на Миралема Пьянича из «Ювентуса». По информации Tuttosport, Кике Сетьен дал добро на то, чтобы отпустить игрока в Италию.

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  • В текущем сезоне Ла Лиги Артур провел 16 матчей и забил три мяча.
  • У Пьянича в текущей кампании 22 матча и три гола.

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