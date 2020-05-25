Теперь Зизу грозит штраф.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил карантин в Мадриде.

По информации Sport.es, 47-летний коуч уехал из города и отправился на дачу – в деревню в пригороде Мадрида. Второй дом он приобрел примерно год назад.

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Если полиция докажет вину Зидана, он заплатит штраф в 1500 евро. Пересекать границы города запрещено в целях предотвращения распространения коронавируса. Исключения – выезды и въезды по особо важным причинам.

Клубы Ла Лиги уже начали тренировки после локдауна.

Рестарт чемпионата Испании намечен на 8 июня.

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