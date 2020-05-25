Придется еще запастись терпением, но совсем немного.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал дату возобновления чемпионата Испании – футбол вернется 12-го июня, а не 8-го, как сообщалось раньше.

«Каждый понедельник страна вступает в очередную фазу ослабления карантинных мер, и поэтому была упомянута дата 8 июня. Но нам нужно взглянуть на дни этой конкретной недели и решить, с какого мы начнем. Это должно быть связано с тренировочным процессом команд. Скорее всего, чемпионат Испании возобновится в четверг, 11 июня. Мы проведем встречи с руководством клубов и разберемся во всех нерешенных вопросах.

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Мы работаем с телевещателями и планируем стратегию. Думаю, что первый матч состоится 11 июня – это будет севильское дерби («Севилья» – «Бетис» – Eurosport). Его покажут только в Испании в честь всего, через что мы прошли. Надеюсь, это будет этот день. Хотим, чтобы матч начался в 21:00 (23:00 мск – Eurosport)», – цитирует Тебаса AS.

Чемпионат Испании приостановили 12 марта после 27 туров.

Лидером с преимуществом в два очка остается каталонская «Барселона».

Себальос проговорился о дате возобновления АПЛ

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