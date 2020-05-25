Жоау Фелиш
Фото: Getty Images
Футболист едва успел вернуться к занятиям.
Португальский нападающий «Атлетико» Жоау Феликс получил травму.
Как сообщает официальный твиттер команды, футболист повредил связки левого колена. По информации Marca, срок восстановления составит в районе трех недель.
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- Это уже третья травма 20-летнего португальца в сезоне. Его покупка в июле 2019-го обошлась мадридцам в рекордные 126 млн евро.
- Феликс признан лучшим молодым игроком Европы в 2019 году. В 28 официальных матчах сезона-2019/20 Жоау забил 6 мячей.
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