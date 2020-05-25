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Феликс травмировал колено на тренировке «Атлетико»

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Жоау Фелиш

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

Футболист едва успел вернуться к занятиям.

Португальский нападающий «Атлетико» Жоау Феликс получил травму.

Как сообщает официальный твиттер команды, футболист повредил связки левого колена. По информации Marca, срок восстановления составит в районе трех недель.

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  • Это уже третья травма 20-летнего португальца в сезоне. Его покупка в июле 2019-го обошлась мадридцам в рекордные 126 млн евро.
  • Феликс признан лучшим молодым игроком Европы в 2019 году. В 28 официальных матчах сезона-2019/20 Жоау забил 6 мячей.

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