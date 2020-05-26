Логично – не пенальти же хорватам включать в такой рейтинг.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, арендованный испанской «Сельтой», заявил, что гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» входит в его десятку жизненно важных профессиональных эпизодов.

«Я думаю, он в топ-3 моих футбольных событий. Потому что, объективно, немногим россиянам на стадионе «Сантьяго Бернабеу» побывать удалось и предстоит, а тут еще и забить «Реалу» в официальном матче», – заявил 30-летний футболист в ролике на ютьюб-канале Василия Уткина.

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Смолов открыл счет в матче против «Реала» в 24-м туре Ла Лиги. Игра завершилась вничью (2:2).

Гол «Реалу» – пока единственный мяч Федора в Испании.

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