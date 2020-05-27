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Гризманн сменил имидж и заплел косичку – круче, чем у Криштиану

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Антуан Гризманн

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 14 минут

Выглядит ну очень стильно!

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сменил имидж – новый образ представлен в клубном инстаграме.

«Угадайте, кто?» – задала вопрос пресс-служба «Барсы», выложив фото футболиста сзади, на котором видна косичка. Для того, чтобы узнать ответ и оценить образ Гризманна целиком, предлагается свайпнуть влево.

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  • Ранее косичку стал заплетать нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, но у Гризманна получилось эффектнее.
  • 29-летний Антуан перешел в «Барселону» из «Атлетико» летом 2019 года за 120 миллионов евро.

Роналду радикально сменил имидж – теперь Криш ходит с косичкой

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