Антуан Гризманн
Фото: Getty Images
Выглядит ну очень стильно!
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сменил имидж – новый образ представлен в клубном инстаграме.
«Угадайте, кто?» – задала вопрос пресс-служба «Барсы», выложив фото футболиста сзади, на котором видна косичка. Для того, чтобы узнать ответ и оценить образ Гризманна целиком, предлагается свайпнуть влево.
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- Ранее косичку стал заплетать нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, но у Гризманна получилось эффектнее.
- 29-летний Антуан перешел в «Барселону» из «Атлетико» летом 2019 года за 120 миллионов евро.
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