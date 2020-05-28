Лео с большой долей вероятности вернется в родной город, чтобы завершить там карьеру.

Вице-президент «Ньюэллс Олд Бойз» Кристиан Д'Амико уверен, что легенда «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру именно в «Олд Бойз».

«Если Месси решит покинуть «Барселону», он будет играть за «Ньюэллс Олд Бойз». Это зависит не только от нас. Ассоциация футбола Аргентины может помочь нам, Клаудио Тапиа – друг Лео. Но я никогда не связывался с Клаудио, стараюсь его не беспокоить», – цитирует Д'Амико Tribal Football.

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«Ньюэллс Олд Бойз» – аргентинский клуб из родного города Месси (Росарио).

Месси выступает за основной состав «Барсы» с 2004 года.

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