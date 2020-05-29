У «Орты» появился коуч с именем.

«Орта» из четвертого дивизиона Испании объявила о назначении знаменитого в недавнем прошлом вратаря Виктора Вальдеса на пост главного тренера команды.

До этого экс-кипер работал только с юношескими командами. В 2018 году он учил юнцов клуба «Мораталас», а после тренировал U-19 «Барселоны» (и проигрывал сверстникам из «Зенита»). С октября 2019-го Виктор был в отпуске.

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Вальдес – воспитанник «Барселоны». Он выступал за клуб с 2000 по 2014 годы, выиграл 21 турнир, включая шесть чемпионатов Испании и три Лиги чемпионов.

Виктор завершил карьеру в 2017-м.

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