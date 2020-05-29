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Экс-президент «Барселоны» Росель: «Подписал бы Неймара. Он – лучший футболист мира после Месси»

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Лионель Месси и Неймар

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
10 минут назад

В Турине от таких слов напрягся Криштиану.

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель прокомментировал состояние дел в каталонском клубе.

«Если бы я был президентом «Барсы», я бы попробовал подписать Неймара. Он – второй футболист в мире после Месси и идеально вписывается в философию клуба. Но со своим опытом я бы подписал с Неймаром два контракта – один регулировал бы спортивную часть, а другой – его поведение.

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Также не подписывал бы Лаутаро за 111 миллионов евро. Я бы предпочел потратить эту сумму на двух футболистов», – цитирует Роселя Goal.com со ссылкой на радиостанции Cadena Cope и Radio Marca.

  • Сандро Росель возглавлял офис «Барселоны» с 2010 по 2014 гг., именно при его правлении Неймар перешел на «Камп Ноу» за 57 миллионов евро.
  • В 2017-м Ней отправился из «Барсы» в «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро.

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