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Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель прокомментировал состояние дел в каталонском клубе.

«Если бы я был президентом «Барсы», я бы попробовал подписать Неймара. Он – второй футболист в мире после Месси и идеально вписывается в философию клуба. Но со своим опытом я бы подписал с Неймаром два контракта – один регулировал бы спортивную часть, а другой – его поведение.

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Также не подписывал бы Лаутаро за 111 миллионов евро. Я бы предпочел потратить эту сумму на двух футболистов», – цитирует Роселя Goal.com со ссылкой на радиостанции Cadena Cope и Radio Marca.

Сандро Росель возглавлял офис «Барселоны» с 2010 по 2014 гг., именно при его правлении Неймар перешел на «Камп Ноу» за 57 миллионов евро.

В 2017-м Ней отправился из «Барсы» в «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро.

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