Серхио Рамос, Гарет Бэйл, «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад», чемпионат Испании-2019/20
Фото: Getty Images
Даже «Реал» не потянул сложные условия.
«Реал» в летнее трансферное окно может не совершить ни одного трансфера из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
По информации Marca, мадридский клуб испытывает серьезные финансовые трудности. Трансферы на вход состоятся, только если «Реал» расстанется с большим количеством футболистов. Но другие клубы не заинтересованы в покупке игроков «Реала», так как те предъявляют слишком высокие финансовые требования.
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