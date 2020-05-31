Даже «Реал» не потянул сложные условия.

«Реал» в летнее трансферное окно может не совершить ни одного трансфера из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По информации Marca, мадридский клуб испытывает серьезные финансовые трудности. Трансферы на вход состоятся, только если «Реал» расстанется с большим количеством футболистов. Но другие клубы не заинтересованы в покупке игроков «Реала», так как те предъявляют слишком высокие финансовые требования.

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На момент приостановки Ла Лиги после 27 туров «Реал» уступает лидирующей «Барселоне» два очка.

Чемпионат Испании вернется 12 июня дерби «Севилья» – «Бетис».

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