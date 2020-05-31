Экс-игрок «Зенита» станет свободным агентом.

Бывший защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай записал огромное видеообращение к фанатам, в котором обвинил «Валенсию» во лжи.

Контракт игрока с испанским клубом заканчивается 30 июня, и по версии клуба, защитник запросил слишком высокий оклад по новой сделке – 2,7 млн евро в год. Гарай завил, что никогда не просил таких денег и даже не получал предложений о продлении сотрудничества. «Жаль, что до такого дошло. Против меня проводится клеветническая кампания. Люди из моего клуба хотят дискредитировать меня как профессионала или, скорее, как человека», – сказал Гарай в видео инстаграма.

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33-летний аргентинец играет за «Валенсию» 4 года.

До переезда в Испанию он выступал за «Зенит».

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