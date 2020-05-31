Испанца давно сватают в Англию – возможно, время пришло.

Испанский полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес опубликовал интригующее сообщение.

Он выложил в твиттер фото, на котором написано: «Через три дня я объявлю новый клуб».

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Возможно, игрок намекает на смену команды, а может – просто привлекает внимание к новой рекламной сделке, как это было с Ибрагимовичем осенью прошлого года. Златан объявил о возвращении в Испанию, но это оказалось лишь частью партнерства с местной букмекерской конторой.

25-летний Сауль – воспитанник «Атлетико», его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает испанца в 72 млн евро.

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