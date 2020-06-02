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«Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»

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«Сантьяго Бернабеу»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

На стадионе ведутся ремонтные работы.

«Реал» не будет доигрывать сезон-2019/20 на «Сантьяго Бернабеу» из-за реконструкции стадиона.

«Мы решили провести оставшиеся матчи на стадионе «Альфредо ди Стефано». Это позволит нам продвинуться в работе на «Сантьяго Бернабеу», – цитирует Goal.com президента клуба Флорентино Переса.

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  • На момент приостановки Ла Лиги после 27 туров «Реал» уступает лидирующей «Барселоне» два очка.
  • Чемпионат Испании вернется 12 июня дерби «Севилья» – «Бетис».

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