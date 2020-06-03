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В соцсети утекла форма «Реала» на сезон-2020/21. У нее розовые рукава с тигровым принтом

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Форма «Реала»

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через час

«Мадрид» будет самым стильным.

В интернете появилось изображение футболки из домашнего комплекта «Реала» на сезон-2020/21.

Основной цвет традиционный – белый. К нему добавили несколько необычных элементов розового оттенка – полоски по бокам и тигровый принт на рукавах.

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  • На момент приостановки Ла Лиги после 27 туров «Реал» уступает лидирующей «Барселоне» два очка.
  • Чемпионат Испании вернется 12 июня дерби «Севилья» – «Бетис».

Тест: назови состав «Реала», оформившего Десиму в 2014 году

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