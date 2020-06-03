Форма «Реала»
Фото: Other Agency
«Мадрид» будет самым стильным.
В интернете появилось изображение футболки из домашнего комплекта «Реала» на сезон-2020/21.
Основной цвет традиционный – белый. К нему добавили несколько необычных элементов розового оттенка – полоски по бокам и тигровый принт на рукавах.
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- На момент приостановки Ла Лиги после 27 туров «Реал» уступает лидирующей «Барселоне» два очка.
- Чемпионат Испании вернется 12 июня дерби «Севилья» – «Бетис».
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Marca: «Реал» может остаться без летних трансферов – в клубе финансовый кризис
31/05/2020 В 07:45
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