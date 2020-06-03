«Мадрид» будет самым стильным.

В интернете появилось изображение футболки из домашнего комплекта «Реала» на сезон-2020/21.

Основной цвет традиционный – белый. К нему добавили несколько необычных элементов розового оттенка – полоски по бокам и тигровый принт на рукавах.

Чемпионат Испании «Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу» 21 ЧАСОВ НАЗАД

На момент приостановки Ла Лиги после 27 туров «Реал» уступает лидирующей «Барселоне» два очка.

Чемпионат Испании вернется 12 июня дерби «Севилья» – «Бетис».

Тест: назови состав «Реала», оформившего Десиму в 2014 году

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Чемпионат Испании Marca: «Реал» может остаться без летних трансферов – в клубе финансовый кризис 31/05/2020 В 07:45