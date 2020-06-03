Херман Бургос
Фото: Getty Images
Специалист на протяжении долгих лет способствовал гениальной работе Чоло.
Ассистент главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне Херман Бургос покидает команду.
Как сообщает официальный сайт «индейцев», 51-летний специалист объявил об уходе по окончании сезона в интервью пресс-службе клуба. Бургос подтвердил, что намерен продолжить карьеру в качестве главного тренера.
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- Бургос с работал в связке с Симеоне с 2011 года – сначала в «Катании», затем в «Расинге» из Авельянеды.
- «Атлетико» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.
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