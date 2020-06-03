Француз хочет остаться на «Камп Ноу», несмотря на желание клуба его продать.

Усман Дембеле проводит не самый удачный сезон в «Барселоне», но по-прежнему привлекает внимание других топ-клубов. Журналист Джанлука ди Марцио сообщает, что интерес к французу обозначили «Ювентус» и «Ливерпуль». «Красные» рассматривали вариант с арендой Усмана и обязательным выкупом. Но переговоров, кажется, не будет: Дембеле не собирается ни с Турин, ни в Ливерпуль – он хочет остаться на «Камп Ноу».

У «Барселоны» другое настроение: боссы «блауграны» готовы расстаться с форвардом за 56 млн евро. Это несмотря на то, что в 2017-м за него заплатили 125 млн.

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В Примере-2019/20 23-летний нападающий провел лишь пять матчей и отметился одним голом.

«Барса» разочаровалась в Дембеле из-за частых травм и опозданий игрока на тренировки.

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