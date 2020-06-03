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Сауль заинтриговал фанатов новым клубом. И наконец объявил его

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Сауль Ньигес («Атлетико Мадрид)», Алиссон Беккер («Ливерпуль»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 13 минут

Полузащитник «индейцев» будет развивать футбол в родном городе – Эльче.

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес объявил о создании нового футбольного клуба. Команду откроют в родном городе игрока – Эльче.

Название клуба Сауля – «Коста Сити». Он будет выступать в местной лиге сообщества Валенсия.

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  • Ранее Сауль заинтриговал фанатов, пообещав в течение трех дней рассказать о своем новом клубе.
  • Болельщики подумали, что Ньигес сменит команду, однако долгожданной новостью оказалось создание «Коста Сити».

На Ибице появился дерзкий клуб. Он уже заманил Боррьелло, хочет Кассано и строит курортный стадион

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