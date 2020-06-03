Сауль Ньигес («Атлетико Мадрид)», Алиссон Беккер («Ливерпуль»)
Фото: Getty Images
Полузащитник «индейцев» будет развивать футбол в родном городе – Эльче.
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес объявил о создании нового футбольного клуба. Команду откроют в родном городе игрока – Эльче.
Название клуба Сауля – «Коста Сити». Он будет выступать в местной лиге сообщества Валенсия.
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- Ранее Сауль заинтриговал фанатов, пообещав в течение трех дней рассказать о своем новом клубе.
- Болельщики подумали, что Ньигес сменит команду, однако долгожданной новостью оказалось создание «Коста Сити».
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