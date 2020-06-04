«ПСЖ» хочет всю сумму кэшем, «Барса» не может столько потратить в условиях кризиса.

«Барселона» откажется от планов по возвращению Неймара – «ПСЖ» ставит невыполнимые условия сделки.

«Париж» хочет за футболиста 175 млн евро и не рассматривает вариант обмена игроков с доплатой. Такой сценарий не устраивает «Барселону», у которой из-за пандемии коронавируса банально не хватит средств на осуществление сделки. Как сообщает Sport.es, клуб рассчитывает сбить цену при помощи давления со стороны самого игрока, но понимает, что вероятность перехода мала. Каталонцы сосредоточатся на другой цели – Лаутаро Мартинесе из «Интера».

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Ранее сообщалось, что итальянский гранд готов отпустить аргентинца по обменной сделке с доплатой со стороны «сине-гранатовых».

Неймар прошлым летом открыто говорил о желании камбэка в «Барселону».

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