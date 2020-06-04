Футбол
Чемпионат Испании

Sport: «Барселона» не готова платить за Неймара 175 млн евро и сосредоточится на Лаутаро

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Неймар

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

«ПСЖ» хочет всю сумму кэшем, «Барса» не может столько потратить в условиях кризиса.

«Барселона» откажется от планов по возвращению Неймара – «ПСЖ» ставит невыполнимые условия сделки.

«Париж» хочет за футболиста 175 млн евро и не рассматривает вариант обмена игроков с доплатой. Такой сценарий не устраивает «Барселону», у которой из-за пандемии коронавируса банально не хватит средств на осуществление сделки. Как сообщает Sport.es, клуб рассчитывает сбить цену при помощи давления со стороны самого игрока, но понимает, что вероятность перехода мала. Каталонцы сосредоточатся на другой цели – Лаутаро Мартинесе из «Интера».

Чемпионат Франции

Неймар сфотографировался с розовыми волосами и в розовом пиджаке

31/05/2020 В 21:01
  • Ранее сообщалось, что итальянский гранд готов отпустить аргентинца по обменной сделке с доплатой со стороны «сине-гранатовых».
  • Неймар прошлым летом открыто говорил о желании камбэка в «Барселону».

Неймар больше не плакса. Травмы и ненависть фанатов «ПСЖ» сделали его сильнее

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Испании

Сетьен: «Буду абсолютно счастлив, если Неймар перейдет к нам»

23/05/2020 В 05:41
Чемпионат Франции

Неймар сфотографировался с розовыми волосами и в розовом пиджаке

31/05/2020 В 21:01
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииИнтерПари Сен-ЖерменБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

Дзюба продемонстрировал хоккейный скилл и бросил вызов русским игрокам НХЛ

ЧЕРЕЗ 22 МИНУТ
Чемпионат Турции

Боатенг предложил сделать день рождения Джорджа Флойда выходным для темнокожих игроков

12 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат России

«На футболе с Виктором Гусевым». Любимая программа детства, из-за которой мы не спали по ночам

ЧАС НАЗАД
Лига чемпионов УЕФА

Bild: Россия поспорит за проведение финального турнира ЛЧ с Германией и Португалией

2 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Футбол

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

00:07:44
Play Icon
Play Icon
Футбол

Фанаты «Виктории» посмотрели футбол с автостоянки: с пивом и файерами

00:02:34
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Лисовски выдал серию в 122 очка, срезался на розовом, но ни на секунду не расстроился

ВЧЕРА В 21:23
Play Icon
Play Icon
Теннис

Резкая атака Надаля в финале «РГ-2012» против Джоковича и звериный рык чемпиона

ВЧЕРА В 21:09
Play Icon
Play Icon
Теннис

9 лет назад Федерер в эпичном матче не пустил Джоковича в финал «РГ». Посмотри, как это было

ВЧЕРА В 12:04
Play Icon
Чемпионат Англии

Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля за 58 миллионов евро

02/06/2020 В 09:23
Чемпионат России

Семак – успешный тренер по результату, но не по игре. Новые неудачи в ЛЧ ему не простят

01/06/2020 В 15:26
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Play Icon
Снукер

Шикарный удар Трампа по розовому шару на финише первого фрейма

01/06/2020 В 17:49
Play Icon
Play Icon
Снукер

Трамп всухую нокаутировал Грэйса в первый день рестарта сезона

01/06/2020 В 16:28
Play Icon
Play Icon
Теннис

Крутейший Федерер из 2009-го: Роджер разложил Хааса после 0-2 по сетам

01/06/2020 В 07:36
Play Icon
Лига чемпионов УЕФА

Дикий Холанн закинул двушку, но Неймар скрасил вечер для «ПСЖ». Смотри все голы – тут

19/02/2020 В 00:14
Бокс

Блогер, срубивший 35 млн евро за бой, подарил другу встречу с самыми популярными порнозвездами

17/01/2020 В 19:31
Клубный чемпионат мира

О клубном ЧМ нужно забыть навсегда. «Ливерпуль» стал чемпионом мира еще в июне

22/12/2019 В 00:02
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалТот самый устрашающий помощник Симеоне уходит из «Атлетико». Он хочет работать главным тренером
Следующий материалBild: Россия поспорит за проведение финального турнира ЛЧ с Германией и Португалией