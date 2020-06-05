Часть тела Гарета стоит примерно как две трети Криштиану Роналду.

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл застраховал левую ногу от повреждений.

30-летний валлиец подтвердил факт страхования на шоу Эрика Ланга, но не назвал сумму. Эксперты из букмекерской конторы William Hill предположили, что нога Бэйла застрахована примерно на 100 млн фунтов стерлингов (111,2 млн евро).

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«Мы провели небольшое исследование и выявили, что его нога стоит столько же, сколько улыбка Джулии Робертс, ноги Майкла Флетли и задница Кайли Миноуг. Если соберетесь подписать Гарета Бэйла, учтите, что он будет стоить как две трети Криштиану Роналду. Вероятно, его нога застрахована на сумму чуть менее 100 миллионов фунтов», – цитирует Daily Star пресс-секретаря конторы Руперта Адамса.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года, его контракт рассчитан до июля 2022 года.

Тренер мадридцев Зинедин Зидан не раз заявлял о желании избавиться от Гарета, но тот пока остается в клубе.

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