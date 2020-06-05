Кай Хаверц
Фото: Getty Images
Леверкузен требует 100 миллионов.
Леверкузенский «Байер» отклонил запрос мадридского «Реала» по полузащитнику Каю Хаверцу.
Bild сообщает, что мадридцы были готовы заплатить за 20-летнего Хаверца 80 миллионов евро, но «Байер» требует 100 миллионов. Источник считает, что в летнее трансферное окно молодой немец сменит клуб.
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- В нынешнем сезоне Хаверц забил 15 мячей в 37 матчах.
- Футболистом также интересуются «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси».
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