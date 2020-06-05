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«Байер» отклонил 80-миллионное предложение «Реала» по Хаверцу

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Кай Хаверц

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Леверкузен требует 100 миллионов.

Леверкузенский «Байер» отклонил запрос мадридского «Реала» по полузащитнику Каю Хаверцу.

Bild сообщает, что мадридцы были готовы заплатить за 20-летнего Хаверца 80 миллионов евро, но «Байер» требует 100 миллионов. Источник считает, что в летнее трансферное окно молодой немец сменит клуб.

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  • В нынешнем сезоне Хаверц забил 15 мячей в 37 матчах.
  • Футболистом также интересуются «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси».

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