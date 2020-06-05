Лионель Месси
Фото: Getty Images
Проблемы со здоровьем Лео оказались несерьезными.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси готов приступить к тренировкам в общей группе и сыграть в первом матче после локдауна.
По информации Diario Sport, состояние здоровья 32-летнего аргентинца вернулось к идеальному: возникший дискомфорт в приводящей мышце был связан с двухмесячным перерывом в интенсивных тренировках.
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- 13 июня «Барселона» сыграет на выезде с «Мальоркой» – это будет первый матч каталонцев после рестарта Ла Лиги.
- «Барса» после 27-го тура лидирует в чемпионате Испании, опережая «Реал» на два очка.
Иньеста упомянул Месси, Роналду, Хави и Рамоса, составляя портрет идеального футболиста
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