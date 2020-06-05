Пара самоизолируется по отдельности.

Подруга защитника «Реала» Серхио Регилона видеоблогерша Марта Диас призналась, что за весь карантин пара ни разу не занималась сексом.

Девушка пришла на шоу La Resistencia на испанском ТВ и ответила на вопрос о том, регулярно ли она спит с футболистом в период пандемии. «Нет, я сейчас не с ним. Я на карантине. Ни разу», – призналась Диас.

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Сам Регилон лишь два месяца назад рассказал подписчикам в инстаграме об отношениях с Мартой. «Я наконец могу официально подтвердить то, о чем многие подозревали. Хочу познакомить вас с одним из самых важных людей в моей жизни. Я люблю тебя», – подписал игрок совместное фото.

Вторую половину сезона защитник проводит в «Севилье» на правах аренды.

В первой части чемпионата Регилон вышел в основе «Реала» на матч с «Барселоной».

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