Лионель Месси
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Действующее соглашение аргентинца истекает следующим летом.
«Барселона» рассчитывает продлить контракт капитана команды Лионеля Месси.
Действующее соглашение форварда рассчитано до лета 2021 года. По информации COPE, в течение месяца президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу начнет переговоры с отцом и агентом аргентинца Хорхе Месси о новой сделке.
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- По информации источника, Лео будет настаивать на пункте, по которому он волен расторгнуть контракт в конце каждого из сезонов – соответствующий пункт есть и в действующем соглашении игрока.
- 24 июня Месси исполнится 33 года.
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