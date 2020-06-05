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COPE: «Барселона» начнет переговоры с Месси о новом контракте в течение месяца

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Действующее соглашение аргентинца истекает следующим летом.

«Барселона» рассчитывает продлить контракт капитана команды Лионеля Месси.

Действующее соглашение форварда рассчитано до лета 2021 года. По информации COPE, в течение месяца президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу начнет переговоры с отцом и агентом аргентинца Хорхе Месси о новой сделке.

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  • По информации источника, Лео будет настаивать на пункте, по которому он волен расторгнуть контракт в конце каждого из сезонов – соответствующий пункт есть и в действующем соглашении игрока.
  • 24 июня Месси исполнится 33 года.

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