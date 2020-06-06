Криштиану Роналду и Жозе Моуринью
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Португальцы едва не продемонстрировали горячий нрав.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич вспомнил эпизод с участием Криштиану Роналду и Жозе Моуринью во время их совместной работы в клубе.
«Мы выигрывали 2:0 в Кубке Испании. Роналду не держал игрока после вбрасывания, и Жозе разозлился на него. Когда в перерыве мы вернулись в раздевалку, Криштиану был расстроенным, на грани слез. Он говорил, что старается, в Моуринью его критикует.
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Жозе пришел и действительно начал его критиковать. Между ними стало так жарко, что только вмешательство футболистов помогло предотвратить драку», – приводит Marca слова 34-летнего Модрича из автобиографии «Моя игра».
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 года по 2018-й и ушел в «Ювентус».
- Моуринью тренировал мадридцев в 2010-2013 годах.
- Модрич играет в «Реале» с 2012 года.
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