Португальцы едва не продемонстрировали горячий нрав.

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вспомнил эпизод с участием Криштиану Роналду и Жозе Моуринью во время их совместной работы в клубе.

«Мы выигрывали 2:0 в Кубке Испании. Роналду не держал игрока после вбрасывания, и Жозе разозлился на него. Когда в перерыве мы вернулись в раздевалку, Криштиану был расстроенным, на грани слез. Он говорил, что старается, в Моуринью его критикует.

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Жозе пришел и действительно начал его критиковать. Между ними стало так жарко, что только вмешательство футболистов помогло предотвратить драку», – приводит Marca слова 34-летнего Модрича из автобиографии «Моя игра».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года по 2018-й и ушел в «Ювентус».

Моуринью тренировал мадридцев в 2010-2013 годах.

Модрич играет в «Реале» с 2012 года.

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