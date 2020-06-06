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«Криштиану был на грани слез». Модрич рассказал, как Роналду и Моуринью чуть не подрались

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Криштиану Роналду и Жозе Моуринью

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 28 минут

Португальцы едва не продемонстрировали горячий нрав.

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вспомнил эпизод с участием Криштиану Роналду и Жозе Моуринью во время их совместной работы в клубе.

«Мы выигрывали 2:0 в Кубке Испании. Роналду не держал игрока после вбрасывания, и Жозе разозлился на него. Когда в перерыве мы вернулись в раздевалку, Криштиану был расстроенным, на грани слез. Он говорил, что старается, в Моуринью его критикует.

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Жозе пришел и действительно начал его критиковать. Между ними стало так жарко, что только вмешательство футболистов помогло предотвратить драку», – приводит Marca слова 34-летнего Модрича из автобиографии «Моя игра».

  • Роналду выступал за «Реал» с 2009 года по 2018-й и ушел в «Ювентус».
  • Моуринью тренировал мадридцев в 2010-2013 годах.
  • Модрич играет в «Реале» с 2012 года.

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