Испанский клуб воспользовался наличием русскоговорящего в составе.

«Валенсия» опубликовала в инстаграме видео с Денисом Черышевым, говорящим на русском языке.

«Сообщение Черышева в международный день русского языка. Тут есть кто-то, кому не нужны субтитры?» – подписал ролик СММ клуба. «Всем привет, меня зовут Денис Черышев, я футболист «Валенсии». Я хотел поддержать всех заболевших коронавирусом, поддержать людей, которые сейчас сидят дома, не могут выходить, которые на карантине. Надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и все мы сможем вернуться к обычной жизни. Всем большой привет, всех обнимаю. Не болейте», – сказал Денис.

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Международный день русского языка учрежден ООН в 2010 году.

Праздник отмечается 6 июня – в день рождения Пушкина.

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