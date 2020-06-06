Денис Черышев
Фото: Getty Images
Испанский клуб воспользовался наличием русскоговорящего в составе.
«Валенсия» опубликовала в инстаграме видео с Денисом Черышевым, говорящим на русском языке.
«Сообщение Черышева в международный день русского языка. Тут есть кто-то, кому не нужны субтитры?» – подписал ролик СММ клуба. «Всем привет, меня зовут Денис Черышев, я футболист «Валенсии». Я хотел поддержать всех заболевших коронавирусом, поддержать людей, которые сейчас сидят дома, не могут выходить, которые на карантине. Надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и все мы сможем вернуться к обычной жизни. Всем большой привет, всех обнимаю. Не болейте», – сказал Денис.
Черышев поучаствовал в религиозном челлендже, где нужно выбрать любимую цитату из Библии
- Международный день русского языка учрежден ООН в 2010 году.
- Праздник отмечается 6 июня – в день рождения Пушкина.
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