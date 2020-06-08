Лука Йович, «Реал Мадрид»
Фото: Getty Images
Кто-нибудь, остановите этого молодого человека.
Сербский нападающий «Реала» Лука Йович снова влип скандал, в очередной раз нарушив карантин.
22-летний футболист выложил в инстаграм фото, как готовит с друзьями барбекю, не соблюдая социальную дистанцию. На ноге у Йовича – фиксирущий ботинок, так как он сломал ногу и не тренируется.
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Позже игрок удалил публикацию – видимо, увидев критику в директе или медиа. Но ее успели сохранить.
- До этого случая Йович нарушил правила каратина дважды – в Испании и Сербии.
- Также, находясь на карантине, он серьезно травмировал ногу – возможно, упав со стены.
- Йович перешел в «Реал» летом 2019 года из «Айнтрахта».
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