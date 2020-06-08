Кто-нибудь, остановите этого молодого человека.

Сербский нападающий «Реала» Лука Йович снова влип скандал, в очередной раз нарушив карантин.

22-летний футболист выложил в инстаграм фото, как готовит с друзьями барбекю, не соблюдая социальную дистанцию. На ноге у Йовича – фиксирущий ботинок, так как он сломал ногу и не тренируется.

Чемпионат Испании Йович – главное разочарование «Реала» при Зидане. Он плох абсолютно во всем 15/05/2020 В 11:30

Позже игрок удалил публикацию – видимо, увидев критику в директе или медиа. Но ее успели сохранить.

До этого случая Йович нарушил правила каратина дважды – в Испании и Сербии.

Также, находясь на карантине, он серьезно травмировал ногу – возможно, упав со стены.

Йович перешел в «Реал» летом 2019 года из «Айнтрахта».

Йович – главное разочарование «Реала» при Зидане. Он плох абсолютно во всем

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Испании Kurir: Йович травмировался не на тренировке – он упал со стены дома и едва выжил 12/05/2020 В 06:11