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Йович опять нарушил карантин – он жарил с друзьями барбекю, не соблюдая социальную дистанцию

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Лука Йович, «Реал Мадрид»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

Кто-нибудь, остановите этого молодого человека.

Сербский нападающий «Реала» Лука Йович снова влип скандал, в очередной раз нарушив карантин.

22-летний футболист выложил в инстаграм фото, как готовит с друзьями барбекю, не соблюдая социальную дистанцию. На ноге у Йовича – фиксирущий ботинок, так как он сломал ногу и не тренируется.

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Позже игрок удалил публикацию – видимо, увидев критику в директе или медиа. Но ее успели сохранить.

  • До этого случая Йович нарушил правила каратина дважды – в Испании и Сербии.
  • Также, находясь на карантине, он серьезно травмировал ногу – возможно, упав со стены.
  • Йович перешел в «Реал» летом 2019 года из «Айнтрахта».

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