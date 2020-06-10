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«Чемпионат»: «Сельта» ведет переговоры о выкупе Смолова

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Федор Смолов, нападающий «Сельты»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
27 минут назад

Федор переедет в Испанию на ПМЖ.

«Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о полноценном выкупе российского нападающего Федора Смолова.

Об этом сообщает «Чемпионат». Напомним, Смолов перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Локомотива». 30-летний нападающий принял участие в шести матчах Примеры и забил один мяч – в ворота мадридского «Реала».

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  • «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая зону вылета на одно очко.
  • Transfermarkt оценивает Смолова в 7 миллионов евро.

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