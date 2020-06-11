Вот это комплимент для Лео.

Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это'О считает, что его экс-одноклубник Хави должен стать главным тренером каталонского клуба.

«Я сказал Хави, что он в любом случае должен вернуться в «Барсу». Что он обязан это сделать, пока там играет бог футбола. Они играли вместе, и поэтому Хави будет легче, чем кому-то другому», – цитирует 39-летнего Это'О Goal.com со ссылкой на Catalunya Radio.

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Богом футбола Это'О, разумеется, назвал Лионеля Месси.

Хави возглавляет катарский «Аль-Садд».

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