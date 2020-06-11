Семеду отстранен от тренировок «Барселоны» из-за нарушения протокола Ла Лиги

Нелсон сходил на день рождения, где было много людей без масок.

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду нарушил правила Ла Лиги по противодействию коронавирусу перед рестартом чемпионата Испании

Diario Sport со ссылкой на Cuatro сообщает, что 8 июля 26-летний футболист посетил день рождения, на котором присутствовало свыше 20 человек. Участники мероприятия не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

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Семеду нарушил обновленный регламент Ла Лиги, который в условиях пандемии призывает игроков контактировать только с теми людьми, с которыми они проживают. Правительство региона, в свою очередь, запретило собрания численностью более 15 человек.

«Барселона» сообщила, что Семеду отстранен от тренировок из-за нарушения протокола Ла Лиги.

«Барса» возобновит сезон 13 июня выездным матчем против «Мальорки».

Каталонцы идут на первом месте, опережая «Реал» на два очка.

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