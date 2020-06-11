Футбол
Чемпионат Испании

Семеду отстранен от тренировок «Барселоны» из-за нарушения протокола Ла Лиги

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Нелсон Семеду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через несколько секунд

Нелсон сходил на день рождения, где было много людей без масок.

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду нарушил правила Ла Лиги по противодействию коронавирусу перед рестартом чемпионата Испании

Diario Sport со ссылкой на Cuatro сообщает, что 8 июля 26-летний футболист посетил день рождения, на котором присутствовало свыше 20 человек. Участники мероприятия не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Чемпионат Италии

Ди Марцио: «Барса» предложит «Интеру» Видаля и еще двух игроков взамен на Лаутаро

01/05/2020 В 07:18

Семеду нарушил обновленный регламент Ла Лиги, который в условиях пандемии призывает игроков контактировать только с теми людьми, с которыми они проживают. Правительство региона, в свою очередь, запретило собрания численностью более 15 человек.

«Барселона» сообщила, что Семеду отстранен от тренировок из-за нарушения протокола Ла Лиги.

  • «Барса» возобновит сезон 13 июня выездным матчем против «Мальорки».
  • Каталонцы идут на первом месте, опережая «Реал» на два очка.

Йович опять нарушил карантин – он жарил с друзьями барбекю, не соблюдая социальную дистанцию

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат Испании

The Telegraph: «Барселона» и «Манчестер Сити» хотят обменяться защитниками

09/04/2020 В 21:26
Чемпионат Испании

«Барселона» предложила двух игроков и 70 млн евро за Мартинеса – «Интер» отказал

23/03/2020 В 06:48
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииБарселонаНелсон Семеду
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

Появилось видео, на котором погибший футболист Вшивков сам вырвал батарею и обварился

ЧЕРЕЗ 44 МИНУТ
Чемпионат России

По легенде «Спартак» мог выиграть чемпионат России-2009. Это правда или сектантский бред?

ЧАС НАЗАД
ЧМ

Рабочие-мигранты на стройке ЧМ-2022 не получали зарплату 7 месяцев

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

Bola Vip: «Спартак» интересуется Пикачу

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Футбол

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

00:07:44
Play Icon

Тренды

Чемпионат Англии

Венгер: «АПЛ будет самым неполноценным чемпионатом»

14 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

ВЧЕРА В 17:08
Play Icon
Чемпионат России

«Обезьяна, убирайся домой!» Первый легионер сборной России: страдал от расизма и нарвался на мафию

09/06/2020 В 08:00
Play Icon
Снукер

Крэйги обидно запорол выход на последний черный шар и сделал брейк «всего» в 127 очков

08/06/2020 В 22:46
Play Icon
Play Icon
Снукер

Робертсон красиво разобрался с Мафлином, оформив третий сотенный брейк на турнире

07/06/2020 В 21:39
Play Icon
Чемпионат России

Арустамян: «В понедельник Вагнер официально объявит о переходе в ЦСКА»

07/06/2020 В 15:14
Play Icon
Снукер

Доэрти шикарно отбил шар от борта в противоположную лузу

07/06/2020 В 21:11
Play Icon
Play Icon
Снукер

Судья запутался в шарах и устроил длинный перерыв Робертсону и Карти в разгар фрейма

07/06/2020 В 20:20
Play Icon
Чемпионат России

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА

06/06/2020 В 05:21
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
НХЛ

Карлссон пробросил шайбу себе между ног, после чего вратарь «Сан-Хосе» тихо сошел с ума

01/04/2018 В 09:26
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалЭто'О: «Хави обязан возглавить «Барсу», пока там играет бог футбола»
Следующий материалПоявилось видео, на котором погибший футболист Вшивков сам вырвал батарею и обварился