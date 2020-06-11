Лионель Месси
Фото: Instagram
Капитан готов творить магию в остатке сезона.
«Барселона» продолжает подготовку к возобновлению сезона Ла Лиги.
Клуб выложил в твиттер видео шедеврального гола капитана команды Лионеля Месси на тренировке. После передачи партнера Лео из-за пределов штрафной в касание запустил мяч по идеальной дуге в девятку ворот – вратарь даже не дернулся.
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- «Барселона» лидирует в таблице чемпионата.
- Лео в последние месяцы восстанавливался от травмы, но теперь готов играть.
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