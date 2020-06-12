В Москве хотели заявить Федора на оставшуюся часть чемпионата России, но регламент не позволит.

«Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о продлении аренды нападающего Федора Смолова.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб пока не дал ответ – «Локомотив» рассчитывал заявить 30-летнего Смолова на оставшуюся часть чемпионата России, однако обновленный регламент РФС позволяет возвращать футболистов только из клубов ФНЛ и ПФЛ.

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Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сельта» заинтересована в выкупе Смолова.

Соглашение Федора с испанским клубом рассчитано до 30 июня, а розыгрыш Ла Лиги закончится 19 июля.

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