Федор Смолов
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В Москве хотели заявить Федора на оставшуюся часть чемпионата России, но регламент не позволит.
«Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о продлении аренды нападающего Федора Смолова.
По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб пока не дал ответ – «Локомотив» рассчитывал заявить 30-летнего Смолова на оставшуюся часть чемпионата России, однако обновленный регламент РФС позволяет возвращать футболистов только из клубов ФНЛ и ПФЛ.
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- Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сельта» заинтересована в выкупе Смолова.
- Соглашение Федора с испанским клубом рассчитано до 30 июня, а розыгрыш Ла Лиги закончится 19 июля.
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