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«СЭ»: «Локомотив» до сих пор не дал «Сельте» ответ по продлению аренды Смолова

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Федор Смолов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 23 минут

В Москве хотели заявить Федора на оставшуюся часть чемпионата России, но регламент не позволит.

«Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о продлении аренды нападающего Федора Смолова.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб пока не дал ответ – «Локомотив» рассчитывал заявить 30-летнего Смолова на оставшуюся часть чемпионата России, однако обновленный регламент РФС позволяет возвращать футболистов только из клубов ФНЛ и ПФЛ.

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  • Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сельта» заинтересована в выкупе Смолова.
  • Соглашение Федора с испанским клубом рассчитано до 30 июня, а розыгрыш Ла Лиги закончится 19 июля.

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