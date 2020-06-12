Бывший камерунский страйкер считает, что Лео может делать, что захочет.

Экс-игрок «Барселоны» Самюэль Это'О ответил на вопрос о зависимости каталонцев от Лионеля Месси.

«Это нормально. Лео – лучший игрок в мире и лучший в истории. Я бы всегда выбирал команду, спрашивая Месси, кого он хочет видеть рядом с собой. Каждый клуб в мире хочет Месси.

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Вы должны оказать ему поддержку. Он больше не может бегать, как 25-летний парень, хотя иногда так и делает. То, что мы должны сделать, как фанаты «Барселоны» – дать ему лучшую команду в мире, чтобы продолжать получать от него удовольствие. Он должен играть до 70 лет, чтобы мы могли наслаждаться еще», – цитирует камерунца Marca.

Это'О дважды выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» – в 2006 и 2009 годах.

Самюэль поиграл с Месси с 2004 по 2009 годы.

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