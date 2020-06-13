Лео переживает из-за нехватки титула.

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков готов пойти на жертвы ради того, чтобы Лионель Месси выиграл со сборой Аргентины чемпионат мира

«Ради того, чтобы мой друг Лео был счастлив и перестал переживать из-за отсутствия побед на чемпионате мира, я бы отдал «Золотую бутсу» с ЧМ-1994. Лишь бы он стал чемпионом.

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Месси – легенда. Никто не повторит его достижения в «Барселоне». Такого футболиста больше не будет – я уверен, потому что знаю его с юных лет. Я узнал о нем, когда ему было 12-13, и он по-прежнему поражает меня – своей игрой и человеческими качествами», – цитирует 54-летнего Стоичкова Marca.

Месси выиграл со сборной Олимпиаду-2008 и МЧМ-2005.

Стоичков выступал за «Барсу» с 1990 года по 1997-й с небольшим перерывом на турне в «Парму».

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