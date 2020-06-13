Вместо прозаического сюжета (наличие любовницы) случился фантастический (переход в «Барсу»).

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт рассказал, как сообщил супруге о своем переходе из «Леганеса» в лагерь «сине-гранатовых».

«Она понимала, что что-то происходит, потому что мне часто звонили, я выходил из дома, несмотря на то, что на улице было холодно. Ей было любопытно, она уже почти думала, не появилась ли у меня любовница. Однажды вечером я заявил ей: «Должен тебе кое-что рассказать». Она ответила: «Я знаю, что ты скажешь».

Чемпионат Испании AS: Брэйтуэйт выйдет в атаке «Барсы» с Гризманном и Месси в Класико 28/02/2020 В 19:10

В тот день все пошло наперекосяк – мой телефон бомбардировали звонками, ее телефон тоже. Поэтому для нее это не стало сюрпризом. Жаль, что не получилось шокировать и увидеть ее реакцию, но она была действительно счастлива и понимала, почему я не говорил ей», – цитирует Брэйтуэйта The Guardian.

В чемпионате Испании-2019/20 Брэйтуэйт отыграл за «Барселону» три матча и отметился одной голевой передачей.

«Барса» лидирует в турнирной таблице с 58 очками, на второй строчке идет «Реал», у команды Зинедина Зидана 56 баллов.

Стоичков: «Ради победы Месси на ЧМ отдал бы свою «Золотую бутсу»

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Испании Богоподобный покер Месси и первый ассист Брэйтуэйта – «Барса» элегантно раскатала «Эйбар» 22/02/2020 В 19:33