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Брэйтуэйт – о трансфере в «Барсу»: «Из-за кучи звонков жена подумала, что у меня любовница»

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Мартин Брэйтуэйт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Вместо прозаического сюжета (наличие любовницы) случился фантастический (переход в «Барсу»).

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт рассказал, как сообщил супруге о своем переходе из «Леганеса» в лагерь «сине-гранатовых».

«Она понимала, что что-то происходит, потому что мне часто звонили, я выходил из дома, несмотря на то, что на улице было холодно. Ей было любопытно, она уже почти думала, не появилась ли у меня любовница. Однажды вечером я заявил ей: «Должен тебе кое-что рассказать». Она ответила: «Я знаю, что ты скажешь».

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В тот день все пошло наперекосяк – мой телефон бомбардировали звонками, ее телефон тоже. Поэтому для нее это не стало сюрпризом. Жаль, что не получилось шокировать и увидеть ее реакцию, но она была действительно счастлива и понимала, почему я не говорил ей», – цитирует Брэйтуэйта The Guardian.

  • В чемпионате Испании-2019/20 Брэйтуэйт отыграл за «Барселону» три матча и отметился одной голевой передачей.
  • «Барса» лидирует в турнирной таблице с 58 очками, на второй строчке идет «Реал», у команды Зинедина Зидана 56 баллов.

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