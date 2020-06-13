На его счету даже ассист головой!

11 июня с трехмесячной паузы вернулась испанская Ла Лига. Мы успели насладиться севильским дерби, расстроится небольшому количеству времени Дани Черышева и Феди Смолова в их первых матчах после карантина и ужаснуться от заменителя шума трибун. Однако сразу было ясно — это все прелюдия к возвращению грандов, которые покажут настоящий хай-класс даже спустя три месяца карантинных ограничений. «Реал» свою встречу еще проведет, а вот каталонцы уже успели съездить на Мальорку за жарким солнцем и партией голов в ворота местной команды.

Ожидания с реальностью полностью совпали: каталонцы приговорили «Мальорку» четверкой безответных голов, Сетьен проверил в деле 21-летнего защитника Араухо и в очередной раз разочаровался в Гризманне, а мир узнал (или вспомнил) японского вундеркинда по фамилии Кубо. Но готов поспорить, что интереснее итогового результата встречи было ожидания от игры Месси. Будет ли он тащить или Лео совсем растерял форму за карантин? Будет ли играть из глубины или совсем перестанет отыгрывать сзади, постоянно оставаясь где-то у штрафной соперник? Вопросов было довольно много. И аргентинец ответил на них как он умеет — волшебно.

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Сухая статистика Месси в этом матче: 1 гол, 2 ассиста, оценка 10.0 по версии сайта Who Scored, 72 передачи — с середины декабря он сделал больше пасов лишь в одной игре («Эйбар», 92). Один из ассистов Лео был сделан головой (!), в том моменте он выиграл верховую дуэль (!). Помимо голевых передач, на счету Месси было сразу два паса, которые выводили его партнеров на 100-процентные моменты, но Гризманн и Брэйтуэйт были против ассистенстского покера аргентинца. Без гола с поля ему не дал уйти Суарес — уругваец смачно убрал защитника и отдал на Лео, который в фирменном стиле немного покрутился в штрафной и выдал идеальную пушку в верхний угол. Месси порхал в этом матче, он ловил кайф от всего: от передач, от скорости, от прокидывания мяча между ног соперника.

Роналду вчера также вышел на поле спустя три месяца футбольной спячки, но больше он был похож на парня из середняка чемпионата Италии, чем на одного из величайших футболистов современности. Криш, который постоянно мелькал в новостях во время карантина с историями про тренажерный зал и тренировки, умудрился пропасть с поля в самый ответственный момент. А скромно поддерживающий форму в эпоху коронавируса Лео оказался в поле зрения лишь из-за сбритой бороды. Теперь на поле зажигает не 32-летний опытный вожак, а 23-летний гений, который получает от каждой минуты на поле кайф.

Такой Лео в последние годы — редкость. Перед карантином Месси попеременно выдавал хорошие встречи с откровенными провалами, где по рейтингу за матч фамилия аргентинца значилась лишь во втором десятке игроков. Если бы не вынужденная пауза, то «Барса» могла бы быстро вылететь из гонки за ЛЧ и отдать лидерство в Ла Лиге мадридцам. Сейчас же карты вновь перемешались: Лео отдохнул и готов тащить на себе каталонцев до конца — будь то матч с «Мальоркой», чемпионат Испании или Лига Чемпионов. Он снова любит футбол, а мы снова восхищаемся им.

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