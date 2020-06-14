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Фанат Месси выбежал на поле и рассказал, как ему это удалось. Матч «Барсы» проходил без зрителей

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Фанат «Барселоны» прорвался на поле

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Особый уровень риска и мастерства.

Фанат Лионеля Месси выбежал на поле во время матча 28-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Мальоркой», который проходил при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Мужчина в футболке сборной Аргентины прорвался на газон во втором тайме и целенаправленно побежал к капитану «Барсы» Лионелю Месси. Стюарды мягко, но настойчиво вывели нарушителя за пределы поля.

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«Я француз, живу здесь постоянно. Хотел сделать селфи с Месси. Оно получилось, но полицейский заставил удалить. Теперь получу штраф. Давно это планировал, это был прекрасный опыт. Я перелез через двухметровый забор, спрыгнул с лестницы и побежал на поле», – рассказал парень, не пожелавший называть свое имя. Его цитирует AS со ссылкой на El Partidazo de COPE.

«Мальорка» подтвердила, что болельщик попал на стадион с южной стороны, преодолев забор, который не охраняла служба безопасности.

  • «Барселона» выиграла со счетом 4:0.
  • На счету Месси – гол и два ассиста.

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