Фанат «Барселоны» прорвался на поле
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Особый уровень риска и мастерства.
Фанат Лионеля Месси выбежал на поле во время матча 28-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Мальоркой», который проходил при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.
Мужчина в футболке сборной Аргентины прорвался на газон во втором тайме и целенаправленно побежал к капитану «Барсы» Лионелю Месси. Стюарды мягко, но настойчиво вывели нарушителя за пределы поля.
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«Я француз, живу здесь постоянно. Хотел сделать селфи с Месси. Оно получилось, но полицейский заставил удалить. Теперь получу штраф. Давно это планировал, это был прекрасный опыт. Я перелез через двухметровый забор, спрыгнул с лестницы и побежал на поле», – рассказал парень, не пожелавший называть свое имя. Его цитирует AS со ссылкой на El Partidazo de COPE.
«Мальорка» подтвердила, что болельщик попал на стадион с южной стороны, преодолев забор, который не охраняла служба безопасности.
- «Барселона» выиграла со счетом 4:0.
- На счету Месси – гол и два ассиста.