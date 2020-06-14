Трогательный жест сурового нападающего.

В 28-м туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграл на выезде вничью с «Атлетиком» (1:1). Голом в составе мадридского клуба отметился форвард Диего Коста. Бразильский нападающий посвятил гол футболистке женской команды «Атлетико» Вирджинии Торречилле.

Диего поднял и показал футболку «Атлетико» с ее номером и именем. В мае Вирджиния перенесла операцию в связи с опухолью мозга.

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«У меня нет слов... Ты невероятен! Спасибо от всего сердца!» – прокомментировала девушка поступок Косты в твиттере.

В текущем сезоне на счету Косты три гола в Ла Лиге.

Для Косты матч с «Атлетиком» стал первым в сезоне. В ноябре нападающий был прооперирован в связи с грыжей межпозвоночного диска.

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