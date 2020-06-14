Тони Кроос и другие игроки «Реала»
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Тони не растерял форму за время карантина.
Чемпионат Испании наконец вернулся – «Реал» в матче 28-го тура принимает «Эйбар».
Счет в игре уже на четвертой минуте блестящим ударом открыл немецкий полузащитник «галактикос» Тони Кроос. Посмотрите, как это было:
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- Вчера, 13 июня, «Барселона» со счетом 4:0 разгромила «Мальорку».
- Команда Кике Сетьена лидирует в турнирной таблице, опережая команду Зинедина Зидана на пять очков.
- У «Реала» есть игра в запасе – сегодняшний матч с «Эйбаром».
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15/05/2020 В 14:47