Футбол
Чемпионат Испании

«Реал» отметил возвращение Ла Лиги бомбическим голом Крооса

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Тони Кроос и другие игроки «Реала»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 31 минут

Тони не растерял форму за время карантина.

Чемпионат Испании наконец вернулся – «Реал» в матче 28-го тура принимает «Эйбар».

Счет в игре уже на четвертой минуте блестящим ударом открыл немецкий полузащитник «галактикос» Тони Кроос. Посмотрите, как это было:

Чемпионат Испании

Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико». Она перенесла операцию по удалению опухоли мозга

2 ЧАСОВ НАЗАД
  • Вчера, 13 июня, «Барселона» со счетом 4:0 разгромила «Мальорку».
  • Команда Кике Сетьена лидирует в турнирной таблице, опережая команду Зинедина Зидана на пять очков.
  • У «Реала» есть игра в запасе – сегодняшний матч с «Эйбаром».

После карантина Месси снова кайфует от футбола. Он возил «Мальорку» без привычных передышек

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Испании

Фанат Месси выбежал на поле и рассказал, как ему это удалось. Матч «Барсы» проходил без зрителей

11 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Испании

Кроос: «То, что вы точно обо мне не прочитаете – «Кроос едет в Китай»

15/05/2020 В 14:47
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииРеал МадридЭйбарБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Англии

Коллимор: «Ливерпуль» Клоппа не войдет в историю как одна из лучших английских команд всех времен»

42 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат Франции

Синама-Понголь: «Головин в «ПСЖ» – это был бы отличный проект на будущее»

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Испании

Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико». Она перенесла операцию по удалению опухоли мозга

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Италии

Дзанетти: «Узнав о смерти отца, Адриано закричал так, как никто не может себе представить»

2 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

00:00:32
Play Icon
Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon

Тренды

Play Icon
Киберспорт

Жаркая серия пенальти в матче Мактомини – Саа – лузер определился на 10-м ударе

5 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Испании

Фанат Месси выбежал на поле и рассказал, как ему это удалось. Матч «Барсы» проходил без зрителей

11 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Теннис

Зверев сообразил восхитительную комбинацию и обвел Троицки расчетливой свечой

20 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

Трудяга Зверев вырыл окоп на задней линии, затем перешел в рукопашную и оглушил соперника

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

Агент Сафонов: «Вагнер и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный»

ВЧЕРА В 17:03
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

ВЧЕРА В 14:22
Play Icon
Теннис

Талантливый болбой вышел против Джоковича и сделал Новака волшебным укороченным

ВЧЕРА В 17:12
Play Icon
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

ВЧЕРА В 12:14
Play Icon
Чемпионат России

«Имидж у него плохой». Геркус рассказал, как Мещеряков заблокировал трансфер Дзюбы в «Локомотив»

12/06/2020 В 13:11
Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

09/06/2020 В 17:08
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Чемпионат Испании

Вальдес будет тренировать клуб четвертого дивизиона Испании

29/05/2020 В 09:21
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалДиего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико». Она перенесла операцию по удалению опухоли мозга