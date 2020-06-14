Движение Black Lives Matter, участники которого выступают против насилия в отношении чернокожего населения, приобрело широкую популярность после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.

После задержания полицейский простоял на шее Флойда более восьми минут, хотя задержанный жаловался, что не может дышать. Жестокость представителя полиции привела к тому, что многие города США оказались охвачены беспорядками и погромами.