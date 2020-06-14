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Марсело встал на колено после гола «Эйбару» и поднял в воздух кулак

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Марсело

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 43 минут

Бразилец присоединился к движению Black Lives Matter.

«Реал» в матче 28-го тура чемпионата Испании обыграл «Эйбар» со счетом 3:1.

Одним из игроков, которые отметились забитыми мячами, оказался защитник «галактикос» Марсело. После гола бразилец поддержал движение Black Lives Matter, став на одно колено и подняв кулак в воздух.

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  • Движение Black Lives Matter, участники которого выступают против насилия в отношении чернокожего населения, приобрело широкую популярность после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
  • После задержания полицейский простоял на шее Флойда более восьми минут, хотя задержанный жаловался, что не может дышать. Жестокость представителя полиции привела к тому, что многие города США оказались охвачены беспорядками и погромами.

В США футболистам разрешили вставать на колено во время гимна. Трамп пообещал не смотреть матчи

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