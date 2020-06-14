Футбол
Чемпионат Испании

Азар сильно прибавил после карантина. Похоже, теперь он в состоянии полноценно заменить Роналду

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Эден Азар, «Реал»

Фото: Getty Images

Автор:Дмитрий Панферов
13 минут назад
@dmi_panferov11

Бельгийцу осталось только начать забивать.

«Реал» вернулся в Примеру спустя 98 дней карантина. Домашний матч против «Эйбара» мадридцы играли не на родном «Сантьяго Бернабеу», а на стадионе имени Альфредо ди Стефано. Основную арену «галактикос» реконструируют и лига разрешила клубу задействовать стадион «Кастильи». Приехавший в гости «Эйбар» решением лиги был не доволен. Вероятно, «оружейники» хотели лишний раз повозить именитых гостей на действительно их стадионе. Но вышло по-другому. В камерной обстановке шеститысячного стадиона «Реал» быстро размазал гостей силами Крооса, Рамоса и Марсело, а потом лениво довел матч до победы.

На табло не высветилась фамилия Эдена Азара, хотя бельгиец был лучшим на поле. После травмы Эден вернулся действительно другим. Азар не играл с ноября (матч ЛЧ против «ПСЖ») и, по прогнозам врачей, должен был пропустить сезон полностью. Ставилось под сомнение и участие Эдена в Евро-2020, потому что после нескольких игр в феврале его травмированную с «ПСЖ» ногу все-таки решили оперировать, но карантин распорядился по-иному.

Чемпионат Испании

Йович опять нарушил карантин – он жарил с друзьями барбекю, не соблюдая социальную дистанцию

08/06/2020 В 05:20

Эден Азар, «Реал» – «Эйбар»

Фото: Getty Images

Врачи «Мадрида» еще до карантинной остановки чемпионата говорили, что проблемы бельгийца связаны с особой постановкой ноги и выворачиванием лодыжки, как у баскетболистов, поэтому его лечил врач, работающий на клуб НБА «Даллас». Он нашел решение, назначил Эдену восстановительные процедуры и привел ногу бельгийца в идеальную форму к возобновлению чемпионата.

Возможно, за время простоя что-то поменялось и в голове Азара. Если раньше он откровенно халтурил и едва ли оправдывал цену, за которую его взяли в «Мадрид», то теперь, по заверениям Зидана и фитнес-тренеров «Реала», Эден стал совсем другим. Отказался от любимых бургеров и от и до выполнял все задания по улучшению формы.

Зидан был доволен футболистом на тренировках, а в матче с «Эйбаром» и вовсе наделил его особой ролью. Он часто менялся флангами с Родриго и активно взаимодействовал с партнерами не только на родном левом краю. Более того, изменился и характер движений Азара: мощно взрывался с места, накручивал по несколько защитников разом (две успешные обводки) и близко к идеалу пасовал (90% точности передач). WhoScored назвал бы Азара лучшим игроком матча, если бы он забил, а не отдал ассист на пустые ворота Рамосу, но премудрости системы назначили бельгийцу рейтинг только в 7,5 баллов.

Это не так важно в рамках одного матча. На дистанции Азар – крайний форвард с умением забивать и дирижировать игрой команды. В «Реале» его таким пока не видели, но статистика в «Челси» намекает, что бельгийцу в «Реале» страшно не везет. В пяти сезонах до этого он исправно забивал больше xG, а в Мадриде пока что уступает статистике (1 гол при 1,44 xG). Голов у Эдена в прямом смысле нет, но это объясняется двумя вещами. Во-первых, по матчу с «Эйбаром» было видно, что сейчас, когда физическая форма только возвращается, бельгиец настроен на пас больше, чем обычно. Во-вторых, Азар сыграл за «Реал» только четыре полных матча, так что говорить о показательности такой статистики не стоит.

После ухода Азара с поля у «Реала» закончились голевые моменты, а заменили бельгийца за полчаса до конца встречи. Ни Кроос, ни Модрич, ни Бэйл с Винисиусом не создали без Эдена вообще ничего, и это еще один повод поверить в возвращение лучшей формы бельгийца.

Еще одним приятным дополнением стало улучшение взаимодействий с Каримом Бензема. В эпизодах со вторым и третьим голами «Мадрида» именно пасы француза на ход Азару приводили к голам. Эден сделал ассист и пробил по воротам Дмитровича так, что Марсело добл отскочивший мяч в уже пустые ворота.

Резкий, взрывной и изобретательный Азар возвращается. За активацию ранее закопанных принципов и устоев стоит поблагодарить вынужденную паузу, но именно благодаря ей у бельгийца появился еще один шанс полноценно заменить в «Реале» Криштиану Роналду и отбить вложенные в него деньги. «Реалу», который, по словам Зидана, проведет до конца сезона 11 финалов (уже 10) в чемпионате это только на руку.

«Реал» – «Эйбар» – 3:1

Телеграм-канал автора, где есть мысли по поводу 11 финалов Зидана и видео о том, что случилось с «Сантьяго Бернабеу»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Англии

Азар, Погба и другие топы побрились налысо. Похоже, это новый коронавирусный челлендж

29/03/2020 В 05:31
Чемпионат Германии

Футбол вернулся! Скорее смотри 4 банки «Боруссии» в Рурском дерби

16/05/2020 В 16:37
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииРеал МадридЭйбарБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Испании

Марсело встал на колено после гола «Эйбару» и поднял в воздух кулак

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

Самба: «В России на меня смотрели как на пустое место – только потому, что я черный»

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Испании

«Реал» отметил возвращение Ла Лиги бомбическим голом Крооса, а еще мячами Рамоса и Марсело

3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Экс-игрок «Ливерпуля» Коллимор: «Команда Клоппа не станет одной из лучших в истории»

4 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

00:00:32
Play Icon
Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon

Тренды

Play Icon
Киберспорт

Оцени реакцию Гризманна – так радуешься, только когда забиваешь самим собой «Ювентусу»

8 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Киберспорт

Жаркая серия пенальти в матче Мактомини – Саа – лузер определился на 10-м ударе

8 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Испании

Фанат Месси выбежал на поле и рассказал, как ему это удалось. Матч «Барсы» проходил без зрителей

14 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Теннис

Зверев сообразил восхитительную комбинацию и обвел Троицки расчетливой свечой

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

Агент Сафонов: «Вагнер и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный»

ВЧЕРА В 17:03
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

ВЧЕРА В 14:22
Play Icon
Теннис

Трудяга Зверев вырыл окоп на задней линии, затем перешел в рукопашную и оглушил соперника

ВЧЕРА В 20:03
Play Icon
Play Icon
Теннис

Талантливый болбой вышел против Джоковича и сделал Новака волшебным укороченным

ВЧЕРА В 17:12
Play Icon
Чемпионат Германии

Холанн: «Люблю говорить с птицами о жизни, какая она есть»

ВЧЕРА В 14:00
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

ВЧЕРА В 12:14
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Нурмагомедов – Фергюсон

Белоруссия официально предложила UFC провести бой Хабиба и Тони

04/04/2020 В 20:36
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалМарсело встал на колено после гола «Эйбару» и поднял в воздух кулак