Бельгийцу осталось только начать забивать.

«Реал» вернулся в Примеру спустя 98 дней карантина. Домашний матч против «Эйбара» мадридцы играли не на родном «Сантьяго Бернабеу», а на стадионе имени Альфредо ди Стефано. Основную арену «галактикос» реконструируют и лига разрешила клубу задействовать стадион «Кастильи». Приехавший в гости «Эйбар» решением лиги был не доволен. Вероятно, «оружейники» хотели лишний раз повозить именитых гостей на действительно их стадионе. Но вышло по-другому. В камерной обстановке шеститысячного стадиона «Реал» быстро размазал гостей силами Крооса, Рамоса и Марсело, а потом лениво довел матч до победы.

На табло не высветилась фамилия Эдена Азара, хотя бельгиец был лучшим на поле. После травмы Эден вернулся действительно другим. Азар не играл с ноября (матч ЛЧ против «ПСЖ») и, по прогнозам врачей, должен был пропустить сезон полностью. Ставилось под сомнение и участие Эдена в Евро-2020, потому что после нескольких игр в феврале его травмированную с «ПСЖ» ногу все-таки решили оперировать, но карантин распорядился по-иному.

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Эден Азар, «Реал» – «Эйбар» Фото: Getty Images

Врачи «Мадрида» еще до карантинной остановки чемпионата говорили, что проблемы бельгийца связаны с особой постановкой ноги и выворачиванием лодыжки, как у баскетболистов, поэтому его лечил врач, работающий на клуб НБА «Даллас». Он нашел решение, назначил Эдену восстановительные процедуры и привел ногу бельгийца в идеальную форму к возобновлению чемпионата.

Возможно, за время простоя что-то поменялось и в голове Азара. Если раньше он откровенно халтурил и едва ли оправдывал цену, за которую его взяли в «Мадрид», то теперь, по заверениям Зидана и фитнес-тренеров «Реала», Эден стал совсем другим. Отказался от любимых бургеров и от и до выполнял все задания по улучшению формы.

Зидан был доволен футболистом на тренировках, а в матче с «Эйбаром» и вовсе наделил его особой ролью. Он часто менялся флангами с Родриго и активно взаимодействовал с партнерами не только на родном левом краю. Более того, изменился и характер движений Азара: мощно взрывался с места, накручивал по несколько защитников разом (две успешные обводки) и близко к идеалу пасовал (90% точности передач). WhoScored назвал бы Азара лучшим игроком матча, если бы он забил, а не отдал ассист на пустые ворота Рамосу, но премудрости системы назначили бельгийцу рейтинг только в 7,5 баллов.

Это не так важно в рамках одного матча. На дистанции Азар – крайний форвард с умением забивать и дирижировать игрой команды. В «Реале» его таким пока не видели, но статистика в «Челси» намекает, что бельгийцу в «Реале» страшно не везет. В пяти сезонах до этого он исправно забивал больше xG, а в Мадриде пока что уступает статистике (1 гол при 1,44 xG). Голов у Эдена в прямом смысле нет, но это объясняется двумя вещами. Во-первых, по матчу с «Эйбаром» было видно, что сейчас, когда физическая форма только возвращается, бельгиец настроен на пас больше, чем обычно. Во-вторых, Азар сыграл за «Реал» только четыре полных матча, так что говорить о показательности такой статистики не стоит.

После ухода Азара с поля у «Реала» закончились голевые моменты, а заменили бельгийца за полчаса до конца встречи. Ни Кроос, ни Модрич, ни Бэйл с Винисиусом не создали без Эдена вообще ничего, и это еще один повод поверить в возвращение лучшей формы бельгийца.

Еще одним приятным дополнением стало улучшение взаимодействий с Каримом Бензема. В эпизодах со вторым и третьим голами «Мадрида» именно пасы француза на ход Азару приводили к голам. Эден сделал ассист и пробил по воротам Дмитровича так, что Марсело добл отскочивший мяч в уже пустые ворота.

Резкий, взрывной и изобретательный Азар возвращается. За активацию ранее закопанных принципов и устоев стоит поблагодарить вынужденную паузу, но именно благодаря ей у бельгийца появился еще один шанс полноценно заменить в «Реале» Криштиану Роналду и отбить вложенные в него деньги. «Реалу», который, по словам Зидана, проведет до конца сезона 11 финалов (уже 10) в чемпионате это только на руку.

«Реал» – «Эйбар» – 3:1

Телеграм-канал автора, где есть мысли по поводу 11 финалов Зидана и видео о том, что случилось с «Сантьяго Бернабеу»

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