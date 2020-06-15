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Тренер сборной Украины U-17: «Если Зидан доверится Лунину, Андрей сожрет Куртуа»

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Андрей Лунин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
9 минут назад

Менеджер уверен, что Андрею по силам забрать место в воротах «Реала».

Главный тренер сборной Украины-U17 Александр Петраков считает, что Андрей Лунин способен забрать у Тибо Куртуа пост первого номера «Реала».

«Если Зидан возьмет Лунина в команду, если он ему доверится – он сожрет Куртуа. Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень, так отрабатывает. Он его сожрет», – рассказал специалист в эфире программы «Профутбол».

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  • Лунин играет на правах аренды за «Овьедо» в Сегунде.
  • Куртуа пропустил 27 мячей в 33 матчах во всех турнирах сезона-2019/20.

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