Андрей Лунин
Фото: Getty Images
Менеджер уверен, что Андрею по силам забрать место в воротах «Реала».
Главный тренер сборной Украины-U17 Александр Петраков считает, что Андрей Лунин способен забрать у Тибо Куртуа пост первого номера «Реала».
«Если Зидан возьмет Лунина в команду, если он ему доверится – он сожрет Куртуа. Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень, так отрабатывает. Он его сожрет», – рассказал специалист в эфире программы «Профутбол».
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- Лунин играет на правах аренды за «Овьедо» в Сегунде.
- Куртуа пропустил 27 мячей в 33 матчах во всех турнирах сезона-2019/20.
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