Лионель Месси
Фото: Getty Images
Величайший будет играть в родном клубе столько, сколько захочет сам.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси продлит с клубом контракт до 2023 года.
Действующее соглашение аргентинца рассчитано до лета 2021-го. По нынешней сделке Лео может в одностороннем порядке разорвать контракт в конце каждого сезона до 10 июня – по информации Mundo Deportivo, в новом договоре тоже будет соответствующий пункт, финансовые условия останутся на том же уровне. Новый контракт будет составлен по схеме «1+1» – то есть летом 2022 года стороны решат, хотят ли они сотрудничать еще год.
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