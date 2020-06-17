Величайший будет играть в родном клубе столько, сколько захочет сам.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси продлит с клубом контракт до 2023 года.

Действующее соглашение аргентинца рассчитано до лета 2021-го. По нынешней сделке Лео может в одностороннем порядке разорвать контракт в конце каждого сезона до 10 июня – по информации Mundo Deportivo, в новом договоре тоже будет соответствующий пункт, финансовые условия останутся на том же уровне. Новый контракт будет составлен по схеме «1+1» – то есть летом 2022 года стороны решат, хотят ли они сотрудничать еще год.

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24 июня Месси исполнится 33 года.

В матче против «Леганеса» он забил 699-й гол в карьере.

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