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«Атлетико» разгромил «Осасуну» и поднялся в зону ЛЧ

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Los jugadores del Atlético celebran el 0-1 de Joao Félix ante Osasuna

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 минут назад

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