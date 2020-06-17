«Атлетико» разгромил «Осасуну» и поднялся в зону ЛЧ

Los jugadores del Atlético celebran el 0-1 de Joao Félix ante Osasuna
Фото: Getty Images
«Атлетико» рискует не пробиться в ЛЧ на будущий сезон – нужна победа над «Осасуной»
Чемпионат Испании
Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико». Она перенесла операцию по удалению опухоли мозга
14/06/2020 В 16:46
Лига чемпионов УЕФА
Коке: «Атлетико» должен стать победителем ЛЧ, если турнир не будет доигран – мы выбили чемпиона»
06/06/2020 В 10:16
Чемпионат Испании
Тот самый устрашающий помощник Симеоне уходит из «Атлетико». Он хочет работать главным тренером
03/06/2020 В 18:30