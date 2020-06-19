У Хуан Карлоса Унсуэ страшная болезнь, от которой умерли Риксен и Хокинг.

В 29-м туре чемпионата Испании «Реал» принимал «Валенсию». «Мадрид» терпеливо провел 45 минут, включился после перерыва и насовал подсевшим гостям трешку – 3:0, дубль у Карима Бензема, еще один гол у вернувшегося спустя 11 месяцев Марко Асенсио.

История с камбэком Асенсио выглядит красиво, но главный сюжет матча произошел все же до стартового свистка. Капитан «Реала» Серхио Рамос вышел на газон со специальной майкой, на которой было написано «Желаем мужества, Унсуэ. Мы с тобой». С ней для камер попозировали футболисты «бланкос» и «Валенсии», а также судейская бригада. Тем удивительнее понимать, что игроки поддерживали человека, который защищал цветы вовсе не мадридцев или «лос че».

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Хуан Карлос Унсуэ – бывший тренер «Барселоны». Уроженец Памплоны начинал карьеру вратаря в родной «Осасуне», не закрепился там и ушел на «Камп Ноу» сидеть за Андони Субисаретой. После двух сезонов на скамейке Унсуэ в 1990-м схантила «Севилья», где он провел пять счастливых лет (и еще два года в запасе, которые стали менее счастливыми).

Хуан Карлос закончил с футболом на лавке «Осасуны» и тут же начал тренерскую карьеру. Он натаскивал голкиперов в «Барселоне» при Франке Райкарде и остался в клубе при Хосепе Гвардиоле. В 2010-м Унсуэ дважды тренировал самостоятельно в Сегунде и болоте Примеры и дважды возвращался в Каталонию. Самый успешный поход случился с Луисом Энрике, с которым экс-вратарь скорешился в «Сельте». После отставки Лучо у памплонца случились два провала в работе главным – сначала сезон разочарований в «Сельте», затем четыре месяца позора с «Жироной».

У Унсуэ БАС – болезнь, убившая Риксена и Хокинга

Хуан Карлос Унсуэ, «Барселона», 2017 год Фото: Getty Images

С октября 2019-го Хуан Карлос оставался без клуба, а в июне 2020-го сделал официальное заявление. «В феврале доктор подтвердила диагноз, поставленный прошлым летом. У меня боковой амиотрофический склероз, также известный, как БАС. На мои конечности он распространяется асимметрично. От этой болезни нет лекарства, есть только препараты, замедляющие ее развитие», – пояснил Унсуэ.

БАС – заболевание, которым страдали экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен, создатель «Губки Боба Квадратные Штаны» Стивен Хилленберг и известный ученый Стивен Хокинг. Для него характерно поражение двигательных нейронов, сопровождаемое параличом конечностей и атрофией мышц. В 2014-м помощь людям с БАС стала виральной, когда в интернете завирусились видео с Ice Bucket Challenge. Во флэшмобе с обливанием ледяной водой приняли тысячи людей по всему миру, а к июлю 2015 года на борьбу с болезнью пожертвовали 220 миллионов долларов.

«Должен сказать, что я чувствую себя хорошо, что я психологически готов жить с этим тяжелым заболеванием. Благодарен судьбе за ту жизнь, которую мне отвели до этого момента. Моя цель – никогда больше не тренировать. Я подпишу контракт со скромной, но очень дружной командой – сборной пациентов БАС. Должен отметить, что нас около 4000 в этой стране. И трансферный рынок очень подвижен – каждый день мы приобретаем троих новичков и теряем трех партнеров», – провел веселую аналогию коуч.

Унсуэ поддержали Луис Энрике, лидеры и руководство «Барселоны»

Луис Энрике, Хуан Карлос Унсуэ, «Барселона» Фото: Getty Images

53-летний мужчина произнес эту речь в одной из аудиторий подтрибунного помещения «Камп Ноу». Рядом с ним в этот момент находились Луис Энрике и бывший тренер «Реал Сосьедада» и «Жироны» Эусебио Сакристан. В зале сидели президент «Барсы» Жозеп Бартомеу, главный тренер «сине-гранатовых» Кике Сетьен и игроки Жерар Пике, Жорди Альба и Серджи Роберто.

«Хотел бы от чистого сердца сказать еще кое-что, – добавил Унсуэ. – Я вижу, как моя боль отражается на моих странствующих партнерах. Они помогали мне все эти месяцы и помогли понять кое-что важное. Я заметил, как сильно они хотят жить и радоваться жизни, несмотря на все трудности. Жизнь этого стоит, даже когда она разваливается. Для меня самым важным сейчас остается то, чтобы все присутствующие в зале просто проснулись этим утром.

Воспользуюсь моментом и пожелаю сил тем, кто в эти последние месяцы потерял кого-то из близких. Мы увидели силу, которая есть у нас как у общества, если мы объединимся. Это отличная пора, чтобы собрать сплоченную команду. Чтобы те из нас, кто чувствует себя слабее, ощущали поддержку сильных», – закончил Унсуэ.

Унсуэ мог стать главным вместо Вальверде, но поссорился с Неймаром

У Хуан Карлоса был шанс самому возглавить «Барселону». Весной 2017-го Луис Энрике оставлял «блауграну» и изо всех сил намекал, чтобы команду принял его ассистент. За назначение помощника Лучо агитировали авторитетные лидеры раздевалки Пике, Иньеста, Ракитич и Серджи Роберто, но спортдир клуба Роберт Фернандес отмел эту идею и заявил, что не учитывает мнение игроков в этом вопросе.

А в мае 2017-го Унсуэ выбрал не те слова в разговоре с Неймаром на тренировке и услышал в ответ недовольное бурчание. Хуан Карлос развил тему отдачи бразильца на занятиях, напомнил о спортивных задачах и, по данным Marca, воскликнул: «Продолжишь в том же духе – закончишь, как Роналдиньо».

От этого конфликта проиграли все. Унсуэ вылетел из шорт-листа кандидатов на пост коуча «Барсы» и закономерно проиграл позицию Вальверде, а Неймар спустя четыре месяца принес клубному бюджету 222 миллиона евро. Уже точно можно сказать, что эти деньги не принесли «сине-гранатовым» счастья. И никакие богатства мира не остановят течение болезни Хуан Карлоса Унсуэ – разве что чуть замедлят и принесут дополнительные моменты счастья.

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