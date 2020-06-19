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Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление

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Карим Бензема

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 5 минут

«Реал» продолжает преследование «Барсы».

«Реал» красиво прихлопнул «Валенсию» на стадионе имени Альфредо ди Стефано в рамках 29-го тура чемпионата Испании.

В первом тайме повела «Валенсия» – Родриго набежал на проникающий пас от Карлоса и забил, но гол отменили из-за небольшого офсайда.

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На 61-й минуте Карим Бензема открыл счет по-настоящему, откликнувшись на ассист Эдена Азара.

На 75-й забил первым касанием только что вышедший на замену Марко Асенсио. Менди отдал ему мяч после подбора, а Асенсио красиво подстроился и не промахнулся.

За три минуты до конца основного времени Бензема оформил дубль – сотворил шедевр вторым касанием.

После третьего гола нервы корейского игрока «Валенсии» Ли Канина не выдержали: он несколько раз нарушил правила против Серхио Рамоса, и судья показал ему красную карточку.

  • Российский вингер «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 69-й минуте.
  • «Реал» по-прежнему догоняет «Барселону», отрыв составляет два очка.

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