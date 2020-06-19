«Реал» продолжает преследование «Барсы».

«Реал» красиво прихлопнул «Валенсию» на стадионе имени Альфредо ди Стефано в рамках 29-го тура чемпионата Испании.

В первом тайме повела «Валенсия» – Родриго набежал на проникающий пас от Карлоса и забил, но гол отменили из-за небольшого офсайда.

Чемпионат Германии Левандовский назвал топ-5 нападающих мира 16/05/2020 В 21:40

На 61-й минуте Карим Бензема открыл счет по-настоящему, откликнувшись на ассист Эдена Азара.

На 75-й забил первым касанием только что вышедший на замену Марко Асенсио. Менди отдал ему мяч после подбора, а Асенсио красиво подстроился и не промахнулся.

За три минуты до конца основного времени Бензема оформил дубль – сотворил шедевр вторым касанием.

После третьего гола нервы корейского игрока «Валенсии» Ли Канина не выдержали: он несколько раз нарушил правила против Серхио Рамоса, и судья показал ему красную карточку.

Российский вингер «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 69-й минуте.

«Реал» по-прежнему догоняет «Барселону», отрыв составляет два очка.

«Реал» поддержал экс-тренера «Барсы», у которого нашли БАС. Он мог стать главным, но обругал Неймара

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Испании France Football: «Реал» хочет заменить Бензема на Обамеянга 13/04/2020 В 20:26