Плюс ассист на Бензема.

До матча 29-го тура с «Валенсией» Марко Асенсио в последний раз выходил на поле 24 июля 2019 года в товарищеской игре против «Арсенала». Он забил, но в той же встрече получил серьезное повреждение – разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска левого колена.

Чемпионат Испании Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление 2 ЧАСОВ НАЗАД

Прогнозы были неутешительны: операция и восстановление, которое обещало растянуться на 8-9 месяцев. На следующий матч игроки «Реала» вышли в футболках со словами поддержки для Асенсио, а сам Марко вскоре перенес операцию и приступил к реабилитации. Медицинского чуда не произошло – он полностью восстановился к концу марта, когда мир поглотила пандемия, а все турниры с участием «Реала» были приостановлены.

Коронавирус даже помог 24-летнему Асенсио – у него появилось больше времени на подготовку к возвращению. Получив травму, он рассчитывал на четвертьфинал ЛЧ и Евро, а теперь наверняка сыграет и во втором матче 1/8 финала, а до перенесенного на год вперед чемпионата Европы главное не травмироваться снова.

Спустя 11 месяцев Зинедин Зидан выпустил Марко на замену против «Валенсии» на 74-й минуте. Он вышел на поле, через несколько секунд получил мяч от Ферлана Менди и первым же касанием перевел его в ворота Яспера Силлессена.

За три минуты до конца основного времени Асенсио соорудил голевую передачу на Карима Бензема, а после его признали лучшим игроком матча – всего за 30 минут, проведенных на поле. Почти голливудский сюжет.

«Я очень хотел вернуться и усердно работал много месяцев. Очень рад снова играть и забивать, я рад победе. Испытываю сильные эмоции и удовлетворение, потому что за всем этим стоит большая работа. Главное – то, что я хорошо себя чувствую, мы выиграли и готовы к борьбе на финишной прямой», – сказал футболист после матча.

«Реал» празднует гол Асенсио Фото: Getty Images

Игру Марко отметил и поверивший в него Зинедин Зидан. «После того, как он пропустил столько месяцев, даже просто выйти на поле – уже повод для радости. А он забил первым же касанием. Это показывает его мастерство и заряженность на игру», – заявил главный тренер.

У «Реала» все в порядке – мадридцы забили шесть в двух матчах и преследуют оторвавшуюся на два очка «Барсу». А такие моменты всегда придают команде дополнительные силы.

«Реал» поддержал экс-тренера «Барсы», у которого нашли БАС. Он мог стать главным, но обругал Неймара

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Испании «Реал» победил в чемпионате Ла Лиги по FIFA 20. Асенсио – лучший киберспортсмен турнира 23/03/2020 В 10:43